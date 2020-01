INDUSTRIA: BRUNETTA, “IL GOVERNO RISOLVA LE CRISI APERTE AL MISE, IL RISCHIO È CHE LA CASSA INTEGRAZIONE SI TRASFORMI PRESTO IN DISOCCUPAZIONE”

“Se il Governo giallorosso, in ben altre faccende affaccendato, non si muoverà alla svelta per elaborare una politica industriale degna di questo nome, risolvendo i numerosi tavoli di crisi aziendali aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico, c’è da scommetterci che presto la cassa integrazione si trasformerà in disoccupazione, dal momento che, quando la produzione cala, prima le aziende ricorrono agli ammortizzatori sociali e poi licenziano.

Alla faccia dei proclami dell’Esecutivo che continua a dipingere una situazione economica favorevole, in barba a quello che dicono i dati”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.