CALABRIA: BRUNETTA, “VINCE IL CENTRODESTRA UNITO E PLURALE A TRAZIONE FORZA ITALIA”

“Grande soddisfazione per la vittoria del centrodestra in Calabria.

Un centrodestra unito e plurale che ha stravinto con più di 25 punti di vantaggio rispetto alla sinistra.

Complimenti a Jole Santelli, complimenti a tutto il centrodestra e in particolare alla forza traente, Forza Italia, che con le sue tre liste – Forza Italia, Jole Santelli Presidente e Casa delle Libertà – ha determinato la vittoria della coalizione.

Una grande lezione. Un grande risultato per un centrodestra, lo ripeto, unito, plurale, a trazione Forza Italia. Diciamo con grande orgoglio e con grande onestà intellettuale”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ai microfoni di Radio Radicale.