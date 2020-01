CENTRODESTRA: BRUNETTA, “VINCE QUANDO CONVINCE, SI TORNI ALLA VOLONTÀ DEL POPOLO SOVRANO”

“Il centrodestra vince quando convince, quando entra nelle ZTL delle città, nella borghesia, quando convince il ceto medio, e non si riduce solo ad essere una destra estrema, populista o sovranista.

In Calabria, Forza Italia ha dato dimostrazione di esserci: la lista del nostro partito, insieme alle tre liste collegate, ha sfiorato il 30%, il che vuol dire che Forza Italia è maggioritaria nella coalizione di centrodestra.

Dico anche un’altra cosa: oggi è una giornata straordinaria e potenzialmente emblematica anche per le prove generali di una nuova maggioranza e di un nuovo Governo, perché se Italia Viva votasse a favore della pdl Costa sulla prescrizione, si segnerebbe un punto di non ritorno per fare quello che dico da tempo, vale a dire tornare alla volontà del popolo sovrano.

Ricordo a me stesso che il 4 marzo del 2018 le elezioni le aveva vinte il centrodestra unito con il 37% dei voti. Si torni, dunque, a quella coalizione politica vincente e si trovi in Parlamento, con chi ci sta (Renzi, indipendenti, grillini delusi…) una maggioranza oltre a quel 37% per avere davvero un governo legittimato dal popolo. Si torni al popolo sovrano”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ai microfoni dell’Aria che Tira, La7.