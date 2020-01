REGIONALI: BRUNETTA, “NEL SUD ITALIA IL PIL SCENDE, SEGNO CHE L’ASSISTENZIALISMO M5S HA FALLITO: ALLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI IL CENTRODESTRA VINCERÀ”

“Secondo un recente rapporto di Mario Deaglio per il Centro Studi Einaudi e UBI Banca, colpisce vedere come in due regioni del Sud, Calabria e Campania, entrambe governate dalla sinistra e dove le politiche assistenzialiste si sono viste maggiormente, il Pil sia addirittura sceso del -0,8% e -0,6%, rispettivamente.

Nel Lazio, la più grande regione del Centro e capitale politica del Paese, anch’esso guidato dal centrosinistra, è sceso del -0,2%. In Calabria i cittadini hanno già deciso di dimissionare l’incompetente amministrazione, portando Forza Italia e tutto il centrodestra al trionfo, la scorsa domenica. Siamo convinti che anche in Campania e nelle altre 5 Regioni nelle quali si voterà il prossimo maggio i cittadini decideranno di cambiare pagina”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.