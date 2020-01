GOVERNO: BRUNETTA, “I DATI ISTAT DIMOSTRANO IL TOTALE FALLIMENTO IN POLITICA ECONOMICA, SE LA PRENDERÀ ANCORA CON LA STAGNAZIONE DELL’ECONOMIA UE?

“Che cos’ha da dire il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri di fronte al disastro dei dati di oggi sul Pil? Se la prenderà ancora con la stagnazione dell’economia europea, quando oggi il Pil spagnolo, tanto per fare un esempio, è cresciuto più del previsto, del +0,5% nello stesso trimestre? O ancora con il Fondo Monetario Internazionale, che non sa fare i calcoli? È soddisfatto di questo risultato il segretario Nicola Zingaretti, che domenica scorsa stappava bottiglie di champagne per aver vinto in Emilia Romagna come se avesse vinto una guerra mondiale? Se il Partito Democratico festeggia, non si capisce neanche per cosa, sono gli italiani, ancora una volta, a non festeggiare.

I dati di oggi mostrano il fallimento completo di tutta la politica economica dell’Esecutivo giallorosso, che ha puntato tutto, come abbiamo sempre detto, sulla spesa assistenzialista, come tipico di ogni Governo di sinistra che si rispetti, invece di tagliare le tasse e rilanciare gli investimenti. Risorse buttate ed economia in rosso. Davvero un bel risultato”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.