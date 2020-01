FISCO: BRUNETTA, “SISTEMA FISCALE TROPPO COMPLESSO? IL MINISTRO GUALTIERI PRIMA DI FARE CERTE AFFERMAZIONI SI RICORDI CHE ANCHE LUI CI HA MESSO DEL SUO”

“Il ministro Gualtieri starebbe pensando alla riforma del sistema fiscale. Secondo le sue dichiarazioni, questo andrebbe riformato perché ormai ha raggiunto “un livello di complessità troppo alto”. Siamo totalmente d’accordo con il ministro Gualtieri. Talmente tanto che lo invitiamo a chiedere al suo collega di partito Vincenzo Visco, amante del costruttivismo fiscale tipico della sinistra, il motivo di questa complessità, dal momento che questo sistema l’ha pensato proprio lui. Senza dimenticare che non dovrebbe permettersi di fare queste affermazioni chi, nel suo primo decreto fiscale da ministro, ha inserito una disciplina come quella sui controlli incrociati committente-prestatore sulle ritenute fiscali dei dipendenti nei contratti di appalto. Lui non ha semplicemente trovato un sistema complicato. Lui si è subito attivato per peggiorarlo”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.