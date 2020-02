PIL: BRUNETTA, “CONTRAZIONE DELLA CRESCITA ANCHE PER IHS MARKIT, LA LISTA DI CHI VEDE IL SEGNO MENO DAVANTI AL PIL 2020 SI ALLUNGA”

“Dopo le previsioni choc della Mazziero Research sul tasso di crescita del Pil italiano del 2020, previsto in contrazione addirittura del -0,1%, oggi anche la prestigiosa società londinese IHS Markit, quella che per intenderci calcola gli indici PMI di tutti i paesi del mondo, ha abbassato le stime di crescita sull’Italia, prevedendola pari a zero. Il Chief Business Economist di IHS, Chris Williamson, ha dichiarato che la sua società ha ‘rivisto nuovamente le previsioni dopo la diffusione dei dati del quarto trimestre della scorsa settimana (-0,3% rispetto al trimestre precedente e invariato in termini tendenziali).

Con la contrazione del Pil alla fine dello scorso anno aumenta il rischio che l’Italia scivoli in una recessione poco profonda e di debole durata all’inizio del 2020, prima che torni una debole crescita per il resto dell’anno’, ha affermato Williamson a Radiocor. ‘Ci aspettiamo che il Pil reale diminuisca del -0,1% o resti stagnante nel 2020′, mentre in precedenza Ihs Markit prevedeva una crescita dello +0,1%. La lista di chi vede il segno meno davanti al Pil del 2020 si allunga quindi sempre di più. Un disastro firmato dal Governo giallorosso del quale gli italiani si ricorderanno già a partire dalle prossime elezioni regionali di maggio”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.