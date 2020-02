FISCO: BRUNETTA, “IL GOVERNO È PRONTO AD AUMENTARE L’IVA IN CAMBIO DI UNA RIDUZIONE DELL’IRPEF”

“Il Governo giallorosso è pronto ad aumentare l’Iva in cambio di una riduzione dell’Irpef. Lo “switch” fiscale è stato annunciato dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, il quale ha dichiarato che è “inevitabile discutere di Iva” per poter trovare le coperture utili al taglio dell’Irpef, attualmente in cantiere, e che “ridurre il carrello della spesa e lasciare andare verso un progressivo aumento il voluttuario e i beni di consumo” sarebbe la formula giusta per l’Esecutivo Conte.

In pratica, il Governo sta pensando di far scattare parte delle clausole di salvaguardia sull’Iva ancora presenti in bilancio e che ammontano alla cifra monstre di 47,1 miliardi di euro nel biennio 2021-2022. La tassazione dei beni di lusso, non meglio specificati, sarebbe la soluzione individuata. Nel caso si volesse bonificare tutte le clausole, come avvenuto nella scorsa Legge di Bilancio, non rimarrebbe infatti più alcuno spazio fiscale per finanziare misure di politica economica, a partire, appunto, dal taglio dell’Irpef. Ecco che, allora, tutte le componenti della maggioranza sembrano essersi convinti che aumentare l’Iva per abbassare l’Irpef possa essere una scelta premiante”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.