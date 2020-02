FITCH: BRUNETTA, “DÀ UN VERO E PROPRIO ULTIMATUM A CONTE: IL GOVERNO ATTIVI DA SUBITO POLITICHE PRO CRESCITA, ALTRIMENTI IL DOWNGRADE SARÀ PRESTO ASSICURATO”





“Il giudizio di Fitch sul rating sovrano italiano (BBB, outlook negativo) prescinde dalle mere questioni politiche, dal momento che quello che una agenzia di rating deve valutare è semplicemente la sostenibilità del debito pubblico di un paese, che è funzione dei dati macroeconomici e degli indirizzi di politica economica seguiti. E, su questo punto, l’agenzia americana è stata molto chiara. Sul giudizio, infatti, ha pesato “il livello estremamente alto del debito pubblico, il bassissimo andamento della crescita del Pil, l’incertezza della politica economica e i rischi associati alle proiezioni sul debito. Anche il debito netto esterno relativamente alto e la qualità degli attivi bancari, in miglioramento ma ancora debole, pesano sul rating”.

Il giudizio racchiude quindi un vero e proprio ultimatum al Governo Conte. Se le fallimentari politiche economiche assistenzialiste finora sostenute anche dall’attuale maggioranza non saranno presto sostituite da misure più favorevoli alla crescita e utili a diminuire il debito pubblico, a partire dal taglio delle tasse accompagnato da un forte ridimensionamento della spesa pubblica, il downgrade, prima o poi, e probabilmente più prima che poi, sarà fatto. Con un Pil che non crescerà di nuovo nel 2020 e un deficit che salirà a quasi il 3,0% in assenza di correttivi immediati, non c’è tempo da perdere”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.