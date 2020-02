CONTI PUBBLICI: BRUNETTA, “IL GOVERNO DOVRÀ RIVEDERE I SALDI DELLA PROSSIMA MANOVRA: ABBANDONI L’AUMENTO DELLA SPESA PUBBLICA ASSISTENZIALE O ALTRIMENTI VERRÀ TAGLIATO IL RATING DEL DEBITO SOVRANO”

“A conti fatti, sarà difficile che l’Italia possa uscire dalla stagnazione nel 2020, con il Pil che dovrebbe rimanere piatto e gli indicatori di finanza pubblica peggiorare di conseguenza. Un cane che si morde la coda, dal momento che, con la necessità di assicurare l’equilibrio dei conti pubblici, raggiungere l’obiettivo di crescita del +0,6% nel 2020 stimato lo scorso ottobre dal Governo è difficile, come riconosciuto dallo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Ci aspettiamo quindi una drastica diminuzione delle aspettative di crescita nel prossimo DEF di aprile. In questa situazione, anche il rating sovrano dell’Italia è a rischio, come dichiarato ieri da Kathrin Muehlbronner, responsabile dell’agenzia di rating Moody’s per la valutazione del debito italiano. Politiche fiscali in grado di aumentare il debito pubblico e un aumento del rischio di Italexit spingerebbero l’agenzia americana ad abbassare il rating, ha spiegato Muehlbronner.

Se il Governo giallorosso continuerà ad andare avanti sulla strada di aumentare la spesa pubblica, soprattutto quella assistenziale, il taglio del rating sarà quindi una cosa da mettere in conto. L’Esecutivo non sembra però preoccupato dai suggerimenti di cambiare politica economica provenienti dagli esperti di rating e nemmeno del fatto che l’attuale crisi politica avrà delle ripercussioni sui nostri titoli di Stato”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.