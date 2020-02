GOVERNO: BRUNETTA, “ABBANDONA GIOVANI E IMPRESE”





“L’Esecutivo si è esclusivamente disinteressato delle due componenti fondamentali che determinano il successo di una economia: i giovani e le imprese. I primi perché sono forieri di nuove idee e innovazioni, che andrebbero finanziate, mentre le seconde sono il veicolo dell’innovazione. In Italia, purtroppo, i migliori giovani sono tutti fuggiti nei paesi esteri, vittime della mancanza totale di meritocrazia e di una classe dirigente che non investe su di loro. Le seconde sono le più tartassate d’Europa, con una pressione fiscale che ammonta a quasi il 70% e che le sta costringendo a chiudere o ad aprire all’estero.

Al Mise i tavoli di crisi sono in netto aumento, ormai da anni, senza che siano mai state trovate soluzioni adatte. Forse perché a quei tavoli non siedono funzionari con capacità adatte a gestire situazioni così complesse. La verità è che parlare di pensioni e assistenzialismo nel nostro Paese paga elettoralmente, mentre parlare d’impresa no. L’imprenditoria, al contrario dell’assistenzialismo, non è un argomento che suscita emozioni “di pancia” sui giornali o tra gli elettori, perché è una argomento che va risolto “di testa” e i cui effetti si vedono solo nel lungo periodo. Per questo quella che sarebbe la soluzione principale alla Grande crisi che l’economia italiana sta vivendo è lasciata completamente da parte, nella totale indifferenza di un Governo interessato unicamente al mantenimento delle proprie poltrone e a dilapidare denaro pubblico in politiche economiche inutili, che però sono anche quelle che fanno guadagnare più consenso”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.