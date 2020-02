RIFORME UE: BRUNETTA, “GUALTIERI OGGI IN EUROPA IN PIENA CAMPAGNA ELETTORALE, CONTE NON INFORMA LE CAMERE”





“Nel totale disinteresse dei media, oggi riunione dell’Eurogruppo e domani dell’Ecofin sulle riforme della governance economica europea, in preparazione al Consiglio Europeo di fine marzo in cui sarà sottoscritto il MES. Gualtieri ci va in piena campagna elettorale per il suo posto in Parlamento e Conte non informa le Camere”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.