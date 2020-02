FONDO SALVA-STATI: BRUNETTA, “DAL GOVERNO NEANCHE UNA PAROLA SPESA SULLA POSIZIONE ITALIANA”

“Nel totale disinteresse dei media, oggi si terrà la riunione dell’Eurogruppo e domani quella dell’Ecofin sulle riforme della governance economica europea, in preparazione al Consiglio Europeo di fine marzo, stando a quanto dichiarato dal presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, in cui sarà sottoscritto il MES.

Dopo la dura lotta fatta da tutto il centrodestra in Parlamento lo scorso dicembre, che aveva portato al risultato di obbligare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad alzare la voce sul tema a Bruxelles (con relativa pausa di riflessione), spiace ora dover constatare che queste due riunioni di importanza dirimente per l’esito finale dei negoziati siano passate del tutto inosservate, tanto da parte della stampa, quanto da quella della politica. Impegnata, come al solito, in un tutti contro tutti sulle poltrone e sul futuro del traballante Governo Conte 2, la maggioranza giallorossa non ha speso neanche una parola sulla posizione che il Governo terrà in queste due importantissime riunioni, che decideranno il futuro dell’Italia e dell’Europa nei prossimi decenni. In agenda c’è la discussione della riforma della governance economica europea, dell’Unione bancaria, del MES e del bilancio europeo. Tutti temi da prima pagina. Che però sono stati rilegati in ultima”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.