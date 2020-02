RIFORME UE: BRUNETTA, “PROMESSA MANCATA DI CONTE, L’ITALIA NON TOCCA PALLA NELLE TRATTATIVE EUROPEE”

“C’è un interesse preciso da parte della maggioranza nel tener nascosto il dibattito sui temi delle riforme europee, per il semplice motivo che le grandi decisioni a riguardo sono già state prese dall’asse franco-tedesco e che si tratta semplicemente di doverle sottoscrivere. E siccome sono decisioni che vanno contro l’interesse del nostro Paese, meno se ne parla meglio è.

Anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri non ha certo interesse a parlarne, impegnato com’è nella sua campagna elettorale per un posto nel Parlamento italiano. L’interesse dell’Italia può attendere. Non parliamo poi del premier Conte, che aveva promesso solennemente di informare sempre le Camere e coinvolgere il Parlamento su tutte le decisioni relative ai temi delle grandi riforme europee (in particolare sul MES). Promessa mancata. Anche per lui, in questo momento troppo impegnato a difendere la sua posizione di premier dagli attacchi di Matteo Renzi, pensare alle grandi partite europee è un lusso che non può proprio permettersi. Anche perché dubitiamo che su quelle possa dire qualcosa di sensato”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.