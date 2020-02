GOVERNO: BRUNETTA, “NON CONTA NULLA IN EUROPA, FORZA ITALIA GARANTE DEGLI INTERESSI ITALIANI A BRUXELLES”

“Come andrà a finire nelle trattative europee? Ovviamente male per l’Italia. Cosa si può sperare di ottenere, infatti, da un Governo insignificante in Europa, che non ha né le persone né le competenze necessarie per competere contro lo strapotere politico e burocratico di Francia e Germania che a Bruxelles hanno occupato tutte le casematte del potere? Un Governo che si sta rivelando minuscolo sullo scacchiere europeo e che al resto dell’Europa piace proprio perché minuscolo e per nulla incisivo. Il fatto che l’Italia non tocchi palla fa comodo agli altri Stati, che possono portare a casa quello che vogliono in totale tranquillità, ma fa comodo anche all’Esecutivo giallorosso, che quella partita non potrebbe mai vincerla, non avendo la squadra per farlo.

Piuttosto che perdere e doversi giustificare agli italiani, meglio mettere tutto a tacere. Forza Italia si impegnerà con forza a seguire gli esiti delle prossime riunioni europee e a chiedere conto ai partecipanti dei risultati. Non pensino il premier Conte e il ministro Gualtieri, su questi temi, di venir meno alle loro responsabilità”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.