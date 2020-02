VENEZIA: BRUNETTA, SERVE NUOVA L.SPECIALE, MA SUBITO CON LA VECCHIA LEGGE SPECIALE 300MLN ALL’ANNO PER 10 ANNI





“Ieri, con tutti i membri di Forza Italia della Commissione Ambiente di Montecitorio, ho presentato una proposta di legge per la nuova legge speciale per Venezia. L’accelerazione si è resa necessaria dopo gli eventi del 12 novembre del 2019, con l’eccezionale acqua alta che ha messo in ginocchio la città. Si è aperta una nuova riflessione su Venezia, sul sistema Mose e su una nuova legge speciale per l’area lagunare”. Lo ha detto Renato Brunetta, deputato veneziano di Forza Italia, durante una conferenza stampa alla Camera.

“Diamo atto al governo di essere intervenuto tempestivamente, con 84 milioni di euro, dopo l’emergenza dello scorso autunno. Ma adesso occorre andare oltre.

Sono totalmente d’accordo con Brugnaro e Zaia. Il sindaco di Venezia e il governatore del Veneto stanno sostenendo la strategia parlamentare per riscrivere la legge speciale, ma chiedono che da subito venga rifinanziata la legge speciale esistente. Il Comune chiede 150 milioni di euro all’anno per 10 anni, la Regione chiede 150 milioni di euro all’anno per 10 anni: 300 milioni ogni 12 mesi per far ripartire Venezia.

Risorse necessarie per la riqualificazione e la manutenzione della città, e per terminare i lavori del bacino scolante. L’operazione da fare è quella di rimettere al centro la vecchia legge speciale con una quantità di risorse congrua per recuperare gli anni nei quali la città ha avuto meno finanziamenti, nonché le risorse per ultimare il Mose.

Rifinanziare la vecchia legge speciale, dunque, e parallelamente, con una sorta di staffetta attiva tra passato, presente e futuro, lavorare in Parlamento per la nuova legge speciale, magari accorpando le proposte sinora presentate in Commissione”, ha concluso Brunetta.

“L’iniziativa di Brunetta e di Forza Italia è molto importante”, ha detto Michele Zuin, assessore al Bilancio del Comune di Venezia e coordinatore regionale di Forza Italia in Veneto. “La richiesta di 150 milioni di euro all’anno – ha sottolineato – corrisponde alla media delle risorse erogate con la vecchia legge speciale, prima del 2004. Dopo quella data la media è stata tra i 16 e i 20 milioni. Ma Venezia è una città particolare, servono risorse per la manutenzione e per il restauro della città”.