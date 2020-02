RIFORME UE: BRUNETTA, “ESORTIAMO CONTE A DIFENDERE GLI INTERESSI ITALIANI, SÌ AL ‘PACKAGE APPROACH’, NO ALLA TECNICA FURBESCA DEL CARCIOFO”

“Siamo completamente in linea con quanto dichiarato da Weber e anche noi, come lui, esortiamo il nostro presidente del Consiglio Giuseppe Conte a darsi da fare per votare un bilancio che sia negli interessi degli italiani e di tutti i cittadini europei. Di più. Gli chiediamo di far rientrare la difficile trattativa sul bilancio nell’approccio “del pacchetto” che lui aveva sposato, nel quale far rientrare anche temi quali il trattato MES, l’Unione bancaria e la riforma della governance europea, attualmente in agenda. Non avrebbe senso, infatti, utilizzare la tecnica furbesca “del carciofo”, ovvero di affrontare i temi uno per volta, senza sapere prima quante risorse complessive ci sono a disposizione.

Proprio il Consiglio di giovedì rappresenta, quindi, la giusta occasione per l’Italia di ribadire questo approccio, facendo evitare pericolose fughe in avanti come quelle invocate dal presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno nelle ultime riunioni”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.