ISTAT: BRUNETTA, “CATTIVE NOTIZIE PER L’INDUSTRIA ITALIANA, FATTURATO CALATO DEL -3%”





“Altre cattive notizie per l’industria italiana. A dicembre, infatti, l’ISTAT ha stimato che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, è diminuito del -3,0% in termini congiunturali e che nel quarto trimestre del 2019 l’indice complessivo ha registrato una riduzione del -0,6% rispetto al trimestre precedente. “La dinamica congiunturale del fatturato riflette cali sia sul mercato interno (-2,9%) sia su quello estero (-3,1%). Per gli ordinativi l’incremento congiunturale è sintesi di risultati quasi speculari registrati sui due mercati: +6,9% la crescita delle commesse provenienti dal mercato interno e -6,4% la riduzione di quelle provenienti dall’estero. Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a dicembre tutti gli indici destagionalizzati del fatturato segnano un calo su base mensile: -0,9% i beni di consumo, -2,7% l’energia, -3,0% i beni intermedi e -5,2% i beni strumentali. Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 19 di dicembre 2018), il fatturato totale diminuisce in termini tendenziali dell’1,4%, con riduzioni dell’1,8% per il mercato interno e dello 0,7% per quello estero”, ha scritto l’ISTAT nella nota che accompagna i dati”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.