CORONAVIRUS: BRUNETTA, “PRIMI IMPATTI NEGATIVI SUL SETTORE DEL TURISMO, IL GOVERNO ADOTTI UNA POLITICA DI COMUNICAZIONE RESPONSABILE”





“Cominciano ad emergere i primi dati sull’impatto del coronavirus sull’economia italiana. I primi ad arrivare sono quelli sul turismo. Secondo l’Aefi, il settore congressi ed eventi ha già perso oltre 1 miliardo e mezzo di euro solo con le fiere ma i dati dovrebbero quasi sicuramente peggiorare. La pubblicità negativa fatta dai media stranieri sul ‘caso Italia’, ancora di difficile spiegazione, non potrà non avere effetti su turismo e business italiano. Purtroppo gli stranieri evitano l’Italia, anche perché è attualmente l’unico Paese nel quale si è sviluppata l’emergenza. Forza Italia invita il Governo a mantenere la testa fredda e ad adottare una politica di comunicazione responsabile, tenendo in considerazione che l’economia delle Regioni del Nord sta risentendo pesantemente dell’aspetto mediatico”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.