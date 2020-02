PIL: BRUNETTA, “EFFETTI ECONOMICI DEL CORONAVIRUS SOTTOSTIMATI, LA RECESSIONE DEL NOSTRO PAESE È IN ATTO: IL GOVERNO RIVEDA SUBITO LE SUE STIME DI CRESCITA”

“Le previsioni macroeconomiche contenute nel Country Report 2020 sull’Italia pubblicate ieri dalla Commissione Europea sono sopravvalutate, in quanto non contengono ancora nessuna quantificazione dell’impatto economico generato dal coronavirus, stimabile, secondo le prime analisi, in almeno quattro decimali di punto di PIL. Se quindi il giudizio di Bruxelles è stato negativo al netto dell’impatto, sarebbe stato ancora più negativo nel caso questo fosse stato considerato.

Il primo dato ad essere sovrastimato è quello del tasso di crescita del PIL per il 2020. La Commissione Europea stima un aumento del +0,3%, mentre tutti gli altri istituti di previsione forniscono dati decisamente diversi. L’Ufficio Parlamentare di Bilancio, ad esempio, ha stimato una crescita inferiore, pari al +0,2%. La società di analisi Oxford Economics ha ipotizzato una stagnazione (0,0%). Molti sono poi gli istituti che prevedono una recessione. Mazziero Research ne prevede una pari al -0,1%, così come la banca d’affari Nomura, che però ha anche scritto che, in caso di effetti sostanziali del coronavirus sull’economia italiana, il calo del PIL annuale potrebbe toccare addirittura il -0,9%. Anche la banca olandese ABN Ambro stima una crescita negativa. Il Governo sarà così costretto a rivedere al ribasso le sue stime di crescita del +0,6% effettuate lo scorso ottobre nel prossimo DEF di Aprile. Se fosse responsabile, dovrebbe indicare una crescita pari a zero, oppure negativa. L’assist della Commissione di ieri gli dà però la possibilità di scrivere una crescita leggermente positiva, probabilmente pari al +0,2-0,3%. Ma tutti sanno che questa è già, appunto, sorpassata”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.