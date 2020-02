CORONAVIRUS: BRUNETTA, “CI AUSPICHIAMO CHE GIÀ NEI PROSSIMI GIORNI L’UE INTERVENGA STANZIANDO FONDI PER LA SITUAZIONE ITALIANA, IL GOVERNO HA IL DIRITTO E DOVERE DI CHIEDERLI E UTILIZZARLI IN MANIERA OPPORTUNA”

“Davanti all’emergenza del coronavirus, l’Europa non può girarsi dall’altra parte, per rispetto a quel dovere di solidarietà sulla quale è fondata. Dovrebbe, quindi, intervenire attivamente in aiuto non solo dell’Italia ma di tutti i Paesi coinvolti.

Le misure da prendere dovrebbero essere relative alla sospensione dei trattati europei sulle finanze pubbliche, a partire dal Fiscal Compact, Two-Pack e Six-Pack.

Intendiamoci, noi non siamo contro la disciplina fiscale e abbiamo sempre invitato il Governo a fare tutti gli sforzi possibili per ridurre deficit e debito pubblico, per mettere in condizione l’Italia di avere delle finanze pubbliche più sostenibili. Ma, se esiste il dovere da parte degli Stati membri di rispettare le regole in condizioni di normale funzionamento dei mercati, esiste, analogamente, il dovere da parte dell’Europa di rispondere ai bisogni degli Stati quando il mercato non può funzionare correttamente a causa di una emergenza”.

Lo ha detto Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, ai microfoni di Radio Radicale.