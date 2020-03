CORONAVIRUS: BRUNETTA, “L’ECONOMIA ITALIANA ENTRERÀ IN RECESSIONE: DIMENTICHIAMOCI LE STIME DI CRESCITA DI GOVERNO, COMMISSIONE UE E UPB”





“L’economia italiana e, molto probabilmente, quella globale, entreranno in recessione quest’anno, per gli effetti provocati dal coronavirus. Dimentichiamoci il +0,6% di crescita del Pil indicato dal Governo lo scorso Ottobre. Dimentichiamoci anche il +0,3% indicato dalla Commissione Europea nel suo ultimo Outlook e il +0,2% stimato dall’Ufficio Parlamentare del Bilancio qualche settimana fa perché, entrambe, non scontavano ancora gli effetti della crisi. Le prime stime che li scontano sono state fatte dalla banca d’affari Nomura e dalla società di ricerca londinese ADA Research. La prima stima una riduzione del Pil su base annuale pari a -0,9%, la seconda è giunta ad un risultato simile, -1,0%.

Quanto all’economia internazionale, l’economista Nouriel Roubini, famoso per aver saputo predire la crisi del 2008, ha dichiarato, in una intervista a Der Spiegel, che la crisi si risolverà “in un disastro”, e che i mercati finanziari perderanno una percentuale compresa tra il -30,0% e il -40,0%, una situazione che potrebbe addirittura riaprire la contesa alle prossime elezioni presidenziali di novembre, considerando che il virus si è diffuso anche nella ricchissima e produttiva West Coast americana”.

