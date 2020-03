DL CORONAVIRUS: BRUNETTA, “PROVOCHERÀ INESORABILMENTE UN AUMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, L’EUROPA RIVEDA SUBITO LE REGOLE FISCALI UE”





“Abbiamo sempre detto che, attualmente, abbiamo due emergenze da affrontare. La prima è sanitaria, la seconda è economica. Per affrontare la seconda, il Governo dovrebbe innanzitutto riconoscere lo stato di recessione, ormai stimata da tutti gli istituti di previsione. Una recessione che, tra le altre cose, avrà pesanti ripercussioni sulla finanza pubblica del nostro Paese. Se il Pil dovesse scendere davvero del -1,0% nel 2020, il rapporto deficit/Pil salirebbe vicino alla soglia del 3,0% e il rapporto debito/Pil verso la soglia del 140,0%, oltre la quale le agenzie di rating cominciano a scontare la possibilità di ristrutturazione del debito (nel caso della ristrutturazione greca fatta nel 2012 il rapporto era attorno al 160,0%).

Le misure emergenziali messe in atto dal Governo tramite i recenti decreti, ancora del tutto insufficienti, come la sospensione del pagamento delle tasse e dei mutui nelle zone colpite dal virus, provocheranno inesorabilmente un aumento della spesa pubblica e una riduzione del gettito fiscale, esacerbato dal crollo delle entrate per Iva (dovuto al crollo dei consumi che si sta registrando), per Ires e Irap (dovuto al crollo del fatturato delle aziende, stimabile in qualche miliardo di euro a settimana), sperando che la crisi industriale non si riverberi pesantemente anche sull’occupazione, una eventualità che provocherebbe una forte riduzione del gettito Irpef e un forte aumento della spesa per ammortizzatori sociali. La seconda cosa che l’Esecutivo giallorosso dovrebbe fare è quella di chiedere immediatamente fondi all’Europa, la quale non può nascondersi dietro a fredde regole fiscali, come quelle dei trattati, quando siamo di fronte a una vera e propria emergenza che, per essere risolta, richiede risorse subito. Se davvero l’Europa fa della solidarietà il suo motivo d’essere, come sempre dichiarato dai suoi leader, è arrivato il momento di dimostrarlo”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.