CORONAVIRUS: BRUNETTA, “L’UE FACCIA LA SUA PARTE, SI FRONTEGGI L’EMERGENZA A LIVELLO GLOBALE”

“Certamente, se l’Esecutivo ci avesse ascoltato e avesse pensato prima a sistemare le finanze pubbliche, tagliando l’inutile spesa pubblica assistenzialista, a questa crisi ci saremmo arrivati più protetti. Ma non è questo il momento di fare polemiche. Anche l’Europa è tenuta, infatti, a fare la sua parte, nel rispetto di quel principio di solidarietà sulla quale è fondata.

Dopo la richiesta di Forza Italia, le istituzioni europee hanno cominciato ad organizzare i primi vertici per fronteggiare l’emergenza. Ma non è soltanto un problema di riunioni. Occorrono risorse. Risorse che possono essere stanziate soltanto dai paesi più ricchi, che per anni hanno accumulato, grazie all’euro, surplus commerciali enormi, in piena violazione delle regole europee. Per molti anni gli è stato concesso di farlo. Ora, è necessario che una parte di quelle risorse sia destinata a tamponare l’emergenza. Occorre quindi che queste confluiscano nel bilancio europeo, che deve assolutamente essere approvato in tempi brevi, e in fondi ad hoc destinati all’emergenza”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.