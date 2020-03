RIFORME UE: BRUNETTA, “ANACRONISTICO ACCELERARE LA FIRMA DEL MES, L’EUROPA AFFRONTI NEL SUO INSIEME QUESTA CRISI ECONOMICA E SANITARIA”





“In questo contesto di crisi da coronavirus, appare del tutto anacronistico chiedere di accelerare la firma di trattati come quello del MES (fondo salva stati) per la sua approvazione nel mese di marzo, senza alcuna logica strutturale, strategica e coordinata con le riforme dell’unione bancaria, dei bilanci e senza una iniziativa straordinaria di rilancio degli investimenti europei per sopperire alla caduta di crescita del Pil dovuta al coronavirus.

Quindi, il Governo italiano, su questa questione, sia chiaro: o l’Europa affronta nel suo insieme questa crisi, sposando il “package approach” sostenuto dallo stesso premier Giuseppe Conte, oppure nessun via libera da parte italiana a misure parziali che non servono assolutamente a nulla, se non a rendere questa crisi ancora più drammatica. Ricordiamo, tra le altre cose, che a dicembre Forza Italia aveva chiesto uno stop all’approvazione del Mes, mancando qualsiasi strategia di ‘package approach’ (con la riforma dei bilanci e dell’Unione bancaria). Oggi, da indiscrezioni di stampa, si apprende della volontà di approvare il Mes da parte dell’Eurogruppo il 16 di questo mese. Se non è una provocazione, è un tragico errore. Con un’Europa assolutamente silente riguardo alla crisi economica e sanitaria, pensare ad approvazioni di trattati che richiedono l’unanimità su tematiche sensibili come il Fondo Salva-Stati rasenta, appunto, la follia”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.