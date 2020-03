CORONAVIRUS: BRUNETTA, “LA BCE RIPRISTINI AL PIÙ PRESTO LA STABILITÀ DEI MERCATI FINANZIARI ED EVITI AZIONI ECCESSIVE DI SPECULAZIONE”





“Dopo il profondo rosso delle Borse di oggi e nonostante la situazione sia oggettivamente delicata, nessun panico. La caduta era ampiamente prevista dagli operatori finanziari ed è normale che i mercati finanziari scontino subito le perdite che subiranno le imprese a causa della crisi del coronavirus. Ma sappiamo benissimo che, con la stessa velocità con la quale scendono i mercati, poi, si riprendono. È già successo in Cina, dove, dopo un crollo iniziale, le Borse hanno recuperato in soli 20 giorni tutte le perdite pregresse. I mercati finanziari devono poter quindi continuare a operare.

Il vero problema, semmai, è l’incredibile incapacità d’azione che stanno mostrando le istituzioni finanziarie europee, soprattutto l’ESMA (l’autorità di vigilanza dei mercati che coordina tutti gli organismi di vigilanza comunitari) e la BCE. Forza Italia invita la prima a vigilare attentamente sull’andamento attuale dei mercati, in stretto coordinamento con le istituzioni nazionali (per l’Italia la Consob) e a intraprendere azioni per evitare forme eccessive di speculazione, in particolare vietando momentaneamente le operazioni di naked short selling (vendite allo scoperto). Quanto alla BCE, è davvero inspiegabile come l’autorità di Francoforte non abbia ancora intrapreso alcuna azione a tutela della stabilità dei mercati, funzione che, tra le altre cose, le è assegnata dal suo stesso statuto. Mentre negli Stati Uniti la Federal Reserve ha tagliato immediatamente i tassi d’interesse di 50 basis points, la Bank of England ha lasciato intendere che lo farà a breve, e la Banca centrale cinese ha sostenuto i mercati allentando la sua politica monetaria a supporto delle misure restrittive sul coronavirus imposte dal governo di Pechino, la BCE è l’unica Banca centrale che si è lasciata trovare completamente impreparata davanti all’evento, smarrendo quella tempestività nella riposta che aveva ai tempi di Mario Draghi. Forza Italia si adopererà in seno al Parlamento Europeo per chiedere al più presto, pur nei limiti dell’indipendenza dell’istituto centrale, che la BCE adotti tutte le armi in suo possesso per ripristinare al più presto quella stabilità dei mercati finanziari che in questo momento, è evidente, non è rispettata”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.