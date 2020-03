CORONAVIRUS: BRUNETTA, “ECCO COSA POTREBBE FARE LA BCE PER AIUTARE NELL’IMMEDIATO L’ECONOMIA DELL’EUROZONA”





“Traduciamo e condividiamo (anche con un sorriso finale) il decalogo di Frederik Ducrozet (@fwred) twittato ieri, a proposito di cosa potrebbe fare la BCE per aiutare nell’immediato l’economia dell’eurozona:

1. Tagliare i tassi d’interesse;

2. Fare un long-term refinincing operation (LTRO), le famose aste di liquidità, per le PMI;

3. Abbassare il tasso del targeted LTRO;

4. Aumentare il moltiplicatore del tiering;

5. Aumentare il Corporate Sector Purchase Programme (CSPP), il Quantitative Easing pensato per le obbligazioni societarie;

6. Incrementare il Quantitative Easing, acquisto dei titoli di Stato;

7. Aumentare i limiti d’emissione;

8. Acquistare il debito senior delle banche;

9. Acquistare direttamente gli exchange trade funds (ETF);

10. Se tutto quanto sopra dovesse fallire, richiamare Mario Draghi dalla pensione”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.