CORONAVIRUS: BRUNETTA, “OCCORRE PIÙ LIQUIDITÀ: ATTIVARE SUBITO IL BAZOOKA DEL MES E PORRE LA GERMANIA NELLE CONDIZIONI DI REFLAZIONARE, NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE”





“Il vero problema è quello di una totale assenza delle altre istituzioni finanziarie europee, che non stanno facendo in alcun modo la loro parte. A partire dal MES, il famoso fondo Salva-Stati, avente una dotazione di 650 miliardi di euro, un potente bazooka da utilizzare in caso di crisi che però, incredibilmente, ora che una crisi è arrivata, non viene utilizzato. Ripetiamo la domanda: se non viene utilizzato ora, quando si pensa di utilizzarlo? Dobbiamo aspettare che qualche Stato europeo faccia la fine della Grecia per farlo intervenire di nuovo?

L’altro grande problema, ricordato oggi proprio dalla BCE, e denunciato già da diverso tempo dall’ex governatore Mario Draghi, è quello che la liquidità presente nel sistema bancario non si trasferisce all’economia reale. I soldi, compresi quelli della BCE, rimangono negli istituti di credito, facendo così fallire le politiche monetarie di Francoforte. E qui torniamo su un’altra annosa questione, quella delle politiche di reflazione dei paesi europei che registrano forti surplus commerciali, a partire dalla Germania. Berlino naviga in questo momento in un mare di liquidità, forte di esportazioni record registrate lo scorso anno. E’ in pareggio di bilancio dal 2014. Non rispetta la regola europea sui surplus commerciali. Eppure, nemmeno in questa situazione, è disponibile a spendere almeno una parte del suo tesoro di liquidità. Certamente, non si chiede alla Germania di mettersi a fare la cicala ma di spendere la parte eccedente la soglia imposta dalle regole europee di finanza pubblica. Basterebbe qualche decina di miliardi di euro impiegati in investimenti infrastrutturali su scala europea per convincere le banche a cofinanziare i progetti e quindi a rimettere in moto il sistema. Altrimenti, bisogna cominciare a dire che nemmeno la BCE potrà fare più di tanto”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.