CORONAVIRUS: BRUNETTA, “LA SALVAGUARDIA DEI MERCATI È COMPITO DELLA BCE, LA LAGARDE CORREGGA LA SUA LINEA, ALTRO CHE GAFFE”





“Nella riunione di ieri, la governatrice della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha dichiarato che non è compito della banca centrale, ma dei singoli Governi nazionali, intervenire per risolvere la crisi del coronavirus, aggiungendo che non è nemmeno suo compito quello di ridurre gli spread. Parole che hanno creato il panico tra gli investitori che attendevano un aiuto da Francoforte come la manna dal cielo. Ma il clima dei mercati era già pessimo dopo le decisioni di Trump circa la chiusura del traffico aereo tra USA e Vecchio Continente senza aver avvisato nessuno.

Ma torniamo a noi. Contrariamente a quanto ha detto la Lagarde, la salvaguardia della stabilità dei mercati finanziari nell’eurozona è proprio il compito precipuo della Banca centrale, oltre a garantire il sistema dei pagamenti e il controllo della moneta. Evitare il frazionamento dei mercati, ovvero la creazione di mercati dei titoli governativi di serie A e di serie B, è un altro compito assegnato alla BCE (compito questo oggetto della parziale e insufficiente marcia indietro della stessa Lagarde delle ore 17.00 di ieri).

Gli investitori hanno cominciato a prezzare, in ogni caso, smentita o non smentita, che nessun altra azione di politica monetaria verrà intrapresa fino alla prossima riunione del consiglio direttivo della Bce, fissata tra un mese e mezzo. Un intervallo di tempo che appare troppo elevato, nel quale l’Italia, nello specifico, dovrà affrontare delle delicatissime aste di titoli di Stato, che potrebbero registrare una forte impennata dei rendimenti. Per evitare tutto ciò, sarebbe necessario che la Banca d’Italia, azionista della BCE e membro del consiglio direttivo, chiedesse la convocazione di una riunione straordinaria del consiglio stesso, per discutere della situazione. Sarebbe una cosa importante per dare un segnale ai mercati. Decisione che potrebbe contribuire a raffreddare lo spread e a rimettere le cose a posto sul chi fa che cosa”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.