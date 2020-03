CORONAVIRUS: BRUNETTA, “FORZA ITALIA INVITA BANKITALIA A CHIEDERE SUBITO UNA RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BCE: OCCORRE UN ‘WHATEVER IT TAKES’”





“Ricordiamo che la Banca d’Italia ha il compito della salvaguardia dei mercati finanziari domestici tra i suoi obiettivi statutari. Forza Italia invita quindi, senza alcuna polemica, ma con la fiducia e la stima di sempre, il governatore Ignazio Visco a richiedere senza indugio alla Banca centrale europea una riunione straordinaria del consiglio direttivo, magari meglio preparata di quella di ieri, seguita da una opportuna conferenza stampa nella quale la governatrice Lagarde possa correggere l’infelice linea indicata ieri (altro che gaffe).

Ricordiamo, inoltre, che la Federal Reserve, per fronteggiare una emergenza meno gravosa di quella dell’Eurozona, ha abbassato immediatamente i tassi di interesse di 50 basis points e immesso nei mercati 5.000 miliardi di dollari di maggior liquidità. Un approccio da ‘whatever it takes’, quello che serve. E che la BCE non ha seguito”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.