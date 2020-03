CORONAVIRUS: BRUNETTA: “FORZA ITALIA INVITA IL GOVERNO A RIVOLGERSI AL MES, AD OGGI DORMIENTE, SERVE PIÙ LIQUIDITÀ PER FRONTEGGIARE LA CRISI”





“Forza Italia invita il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’economia Roberto Gualtieri a rivolgersi al MES, il famoso fondo Salva-Stati (ad oggi dormiente), perché questo si impegni nell’immediato a fornire non solo all’Italia, ma all’intera Eurozona, una parte dei 650 miliardi di euro di cui è dotato e che servono, per suo statuto, ad intervenire nelle situazioni di emergenza finanziaria degli Stati membri.

La cassetta degli attrezzi dalla quale il MES può attingere è particolarmente ampia. Dalla concessione di prestiti condizionati, alla possibilità di effettuare acquisti di titoli di Stato sia sul mercato primario (alle aste) che su quello secondario, dai prestiti concessi per la ricapitalizzazione delle banche e delle istituzioni, le soluzioni non mancano. La maggior parte di queste, per stessa ammissione del MES, risultano ancora “unused”. Inutilizzate. Sarebbe il caso di iniziare a farlo. Se non ora, quando?”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.