CORONAVIRUS: BRUNETTA, “IL ‘WHATEVER IT TAKES’ È FINALMENTE ARRIVATO OGGI DA IGNAZIO VISCO: FORZA ITALIA LO ESORTA A CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DI UN CONSIGLIO STRAORDINARIO DELLA BCE”





“I mercati si aspettavano ieri che la governatrice della BCE Christine Lagarde dichiarasse il suo “whatever it takes” per contrastare la crisi finanziaria generata dal coronavirus. Non solo la frase non è arrivata, ma le è sfuggito l’esatto contrario, con il relativo disastro. Fortunatamente oggi, è arrivato il “whatever it takes” del governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, come suggerito da più parti. Dichiarazioni, quelle di Visco, che hanno subito messo le ali ai mercati, soprattutto a quello italiano. A riprova del fatto che il suggerimento dato era corretto. Non è però sufficiente.

Il governatore Visco ora dovrebbe chiedere alla BCE una riunione straordinaria del consiglio direttivo, perché Francoforte dichiari, con la massima determinazione, che intende far tutto quanto è possibile per sostenere l’eurozona.

Forza Italia, pur nella consapevolezza dell’indipendenza della banca centrale italiana, si auspica che questo incontro straordinario possa avvenire al più presto, così come invita il Governo italiano a far sentire la propria voce in Europa affinché il MES, il famoso fondo salva stati, finora inutilizzato e dormiente, possa utilizzare il suo bazooka, di quasi 700 miliardi di euro, fornendo liquidità agli Stati in difficoltà. Il tutto senza particolari condizioni, in ragione della crisi pandemica del Coronavirus”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.