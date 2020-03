CORONAVIRUS: BRUNETTA, “FACCIAMO CHIAREZZA: SE LA DICHIARAZIONE DELLA VON DER LEYEN FOSSE ARRIVATA DUE SETTIMANE FA, AVREMMO EVITATO TANTI GUAI”





“Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza in mezzo al caos dei decreti, dei comunicati e delle Lagarde che dicono e disdicono. Innanzitutto avevamo indicato già un paio di settimane fa, come Forza Italia e come centrodestra, la necessità di sospendere le regole e i trattati europei, dal Patto di Stabilità e Crescita al Fiscal Compact, dal Six-pack al Two-pack. Sono passate due settimane e quella che sembrava agli ortodossi una eresia, oggi è diventata realtà, una timida realtà, seppur condivisibile, enunciata dalla presidente della Commissione Europea Von Der Leyen. Ne siamo contenti. Ma, se la dichiarazione fosse arrivata due settimane fa, probabilmente avremmo evitato tanti guai.

Ieri c’è stato lo scivolone della Lagarde (pace all’anima sua); oggi per fortuna il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha rimesso le cose a posto e la Borsa italiana ha ricominciato a volare. Bene, se non ci fosse stato, però, lo scivolone di ieri della presidente della Bce. Ma tutto è bene quel che ricomincia bene”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.