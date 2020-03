CORONAVIRUS: BRUNETTA, “BENE CHE IL GOVERNO CI STIA ASCOLTANDO, SEGUIREMO PASSO PASSO LA FORMAZIONE DEI DECRETI DANDO IL NOSTRO CONTRIBUTO”





“Avevamo chiesto che si facesse di tutto per salvaguardare la vita degli italiani e per curare le persone colpite dal Coronavirus. Su questo il Governo ci sta ascoltando, anche con prontezza, soprattutto il ministro della Salute Roberto Speranza e, da ieri, anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Avevamo chiesto in parallelo, però, che si salvasse anche la vita delle nostre imprese, con interventi immediati sulla liquidità, quindi sul sistema bancario, sul fisco, quindi sugli adempimenti fiscali con la loro relativa moratoria, rinvio e attenuazione, e che si intervenisse sul tema dei mutui e dei costi delle imprese.

Avevamo chiesto, altresì, che si intervenisse sul lavoro, su chi perdeva il posto di lavoro, su chi veniva messo in cassa integrazione, su chi la cassa integrazione non ce l’aveva. E anche qui il Governo sta facendo la cosa giusta. Speriamo che l’ascolto si trasformi in condivisione su obiettivi comuni: bene la cassa integrazione per tutti e che nessuno debba perdere il proprio lavoro a causa del Coronavirus. Bene se la proposta verrà accolta: mascherine per tutti e sicurezza nei posti di lavoro con relativa sanificazione degli stessi.

Pur nella confusione dei decreti, siamo convinti di seguire passo passo l’iter della formazione dei decreti. Nessuna rivendicazione di nulla. Semplicemente concretezza e buonsenso. Da una parte sola: dalla parte degli italiani e dalla parte della migliore Europa”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.