CORONAVIRUS: BRUNETTA, “L’EUROPA FACCIA UNO SFORZO SOLIDALE, COORDINATO E SIMULTANEO DI IMPULSO ALLA CRESCITA: OCCORRE UN GRANDE NEW DEAL EUROPEO”

“Non bastano i 550 miliardi della Germania, se la Germania ragiona in termini autarchici; non bastano gli oltre 50 miliardi della Francia; e certamente non bastano i 25 miliardi dell’Italia e di tutte le altre politiche economiche che gli altri paesi dell’Unione metteranno in atto. Occorre, invece, che l’Europa faccia uno sforzo solidale, coordinato e simultaneo di impulso alla crescita. E tutto questo può e deve avvenire non tanto con le limitate risorse del bilancio europeo, quanto utilizzando gli strumenti che in Europa già ci sono, ad esempio il MES, “fondo salva stati” (attualmente dormiente), che deve trasformarsi immediatamente in “fondo salva Europa”, senza condizionalità Stato per Stato, ma come fondo coordinato per gli investimenti contro la crisi, temporaneo e mirato, le strategie di sviluppo e crescita per l’intera Europa, dando quindi un segnale positivo ai mercati e non che questo o quel paese che chiede l’intervento del fondo è il paese più a rischio in quel momento, con la inevitabile speculazione che ne conseguirebbe, ma dando il segno di un New Deal europeo. Intanto 650 miliardi ma se ce ne fosse bisogno anche di più, per un efficiente bazooka europeo”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale a Milano Finanza.