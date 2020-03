CORONAVIRUS: BRUNETTA, “SERVE UNA STRATEGIA SALVA-EUROPA DI GRANDE INIEZIONE DI LIQUIDITÀ E DI INVESTIMENTI, NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE”

“Abbiamo bisogno di un bazooka europeo. Fuori da qualsiasi valutazione di azzardo morale, Stato per Stato. L’Europa potrebbe far intervenire anche la BEI e tutti gli altri istituti o fondi a disposizione. Riassumendo: il bazooka monetario della banca centrale, i bazooka nazionali e soprattutto il bazooka europeo a partire dal fondo salva stati. Il tutto, fuori dal vecchio paradigma dei tetti, dei compiti a casa, del “sangue, sudore e lacrime”, delle linee di credito condizionate, per questo o per quel Paese, ma una strategia combinata salva Europa. O ci si salva insieme, o meglio che ciascuno riprenda da solo il suo percorso.

Lo ripetiamo ancora una volta: se l’Unione Europea mettesse insieme simultaneamente queste strategie sarebbe la più grande risposta politica, economica, finanziaria e, soprattutto, morale alla crisi globale. Non c’è tempo da perdere”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale a Milano Finanza.