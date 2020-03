CORONAVIRUS: BRUNETTA, “QUALCOSA SI MUOVE SUL FRONTE BCE E MES: CONTE ESORTI L’EUROPA, NESSUNA CONDIZIONALITÀ, GARANTISCA L’UE”





“Qualcosa si sta muovendo in Europa, sul fronte degli interventi per risolvere la crisi di liquidità generata dal coronavirus. Dopo il pressing italiano sull’utilizzo coordinato dei fondi MES in appoggio alle misure prese dalla BCE, suggerito per primo da Forza Italia, sembra che i leader europei stiano convincendosi della possibilità di sbloccare i soldi parcheggiati nel fondo salva stati. L’agenzia finanziaria Bloomberg, in un articolo a firma di Nikos Chrysoloras e Viktoria Dendrinou riporta, infatti, che “alcuni funzionari dell’eurozona stanno cercando di attivare il fondo di salvataggio per arginare gli effetti del coronavirus, un passo cruciale per l’innesco dei più potenti poteri della BCE di acquistare titoli”.

Oltre ad attingere ai 410 miliardi di euro del MES per ridurre i costi di finanziamento del debito, gli accordi potrebbero anche aprire la strada alla BCE per l’acquisto di grandi quantità di obbligazioni sovrane attraverso il suo programma Outright Monetary Transactions se la stabilità dell’area dell’euro fosse in pericolo, prosegue Bloomberg.

Sembra che la decisione sull’utilizzo dell’ESM sarà comunque presa, in un modo o nell’altro. Forza Italia esorta di nuovo il premier Giuseppe Conte a ribadire con forza la richiesta in Europa, evitando, al contempo, che la concessione dei fondi avvenga secondo il paradigma “risorse in cambio di commissariamento”. Data la situazione particolare che tutta l’eurozona sta vivendo, nessuna condizionalità deve essere richiesta ai paesi che attingono al MES. La garanzia deve essere dell’intera Unione Europea”.

Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia.