CORONAVIRUS: BRUNETTA, “SUBITO GOVERNO ITALIANO, UE, BCE E BEI SPARINO CON I LORO BAZOOKA SIMULTANEAMENTE, DOMIAMO INSIEME LA CRISI ECONOMICA”

“Dobbiamo domare l’epidemia dal punto di vista economico, altrimenti quando tutto sarà finito avremo una Italia in ginocchio. Bisogna pensarci ora”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un’intervista a ‘Nuova Venezia-Mattino di Padova-Tribuna di Treviso’.

“L’Europa ha balbettato, sta arrivando ma è in ritardo. Già due settimane fa tutte le regole e i trattati europei dal fiscal compact in su andavano sospesi. La governatrice della Bce Lagarde poteva evitarsi l’uscita sullo spread e il relativo tonfo della Borsa italiana. Ha iniziato con un Quantive Easing timido per poi quadruplicarlo poche ore dopo. Questi balbettii non dovevano esserci. Come l’attivazione del cosiddetto Fondo Salva stati, 420 miliardi da usare senza condizionalità. Il fondo non deve comportarsi come l’amministratore fallimentare indicato dal tribunale, c’è il rischio del default dell’Europa, deve comportarsi come Salva Europa. Serve che tutti, Governo italiano, Ue, Bce anche la Bei (Banca Europea degli investimenti) facciamo sparare i loro bazooka simultaneamente”.