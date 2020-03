CORONAVIRUS: CENTRODESTRA, “A VERTICE CON CONTE SI CONDIVIDA NUOVO SCOSTAMENTO DEFICIT”





Intervista all’Adnkronos

BRUNETTA, ‘servono altri 75 mld, nell’incontro con premier si decida contenuti dl aprile da varare entro il 10′

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – ”Ho chiesto al governo con grande forza, e questa è poi diventata la richiesta di tutto il centrodestra, che si faccia al più presto un nuovo vertice tra il premier Conte e i leader del centrodestra sull’emergenza Coronavirus. Questo vertice, nell’ottica della massima condivisione con le opposizioni, dovrà essere convocato per definire nell’ordine: il format della ‘cabina di regia’, ancora molto confuso; le quantità del nuovo scostamento di bilancio per stanziare ulteriori risorse anti Covid-19; la natura e i contenuti del cosiddetto decreto aprile”.

Renato BRUNETTA, responsabile economico di Forza Italia, ha appena partecipato alla ‘Cabina di regia’ governo e opposizione e spiega all’Adnkronos quali sono state le richiesta avanzate dal centrodestra. BRUNETTA, che sta mettendo a punto il pacchetto di emendamenti al ‘Cura-Italia’ e coordina il lavoro di Fi sul fronte economico anti-Covid 19, è categorico: ”Lo ripeto: come condizione preliminare del dialogo con il governo serve subito un vertice tra Conte e i leader del centrodestra per condividere lo scostamento di bilancio innanzitutto: l’opposizione ha chiesto 100 miliardi complessivi, ne sono stati stanziati 25, restano altri 75 e noi vogliamo capire Conte e i suoi ministri come intendano utilizzarli. Il decreto aprile va condiviso, non basta solo l’ascolto, altrimenti questa cabina di regia non serve a nulla. Questo decreto -avverte il deputato azzurro- va approvato al massimo entro il dieci aprile, non c’è tempo da perdere”.

“Va condivisa -avverte BRUNETTA- pure la ‘chiusura’ del ‘Cura-Italia’ con eventuale aumento della dotazione nel passaggio tra Senato e Camera, cosa possibile se ci sarà un nuovo scostamento del deficit. Abbiamo chiesto poi -sottolinea BRUNETTA- chiarezza nei prossimi passaggi parlamentari del ‘Cura Italia’ e del decreto aprile. Vogliamo un doppio relatore per tutti i provvedimenti emergenziali e proponiamo anche la strada degli ordini del giorno vincolanti che impegnino il governo sulle misure future. Tutte richieste per rendere effettiva la condivisione. Chiediamo condivisione, infine, nella definizione della strategia dell’Italia al tavolo con l’Unione europea”.