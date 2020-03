CORONAVIRUS: BRUNETTA-MULÈ, “ISTITUIRE UN ‘PRESTITO D’ONORE UNIVERSALE’”

“È oramai evidente che di qui a qualche giorno lo spettro della mancanza di liquidità diventerà una tragica realtà. I consulenti del lavoro hanno perfettamente ragione quando giudicano ‘impossibile’ che il pagamento della cassa integrazione arriverà come previsto il 15 aprile. Non solo. Ci sono milioni di lavoratori (autonomi e professionisti) che non saranno comunque garantiti e che sono giustamente angosciati”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, e Giorgio Mulè, deputato e responsabile nazionale del settore dipartimenti del partito.

“La strada di un allargamento del reddito di cittadinanza equivale a dichiarare la sconfitta sul fronte economico prima ancora di iniziare la battaglia della ripresa. È il momento, piuttosto, di dare fiducia e certezze immediate a questa immensa platea di cittadini credendo e valorizzando le loro attività. La nostra proposta è quella di istituire da subito il ‘prestito d’onore universale’.

Si tratta di una misura in favore di tutte le imprese, grandi e piccolissime dunque anche le partite Iva. Ogni titolare, munito della dichiarazione dei redditi più recente, accede subito a un prestito bancario garantito dallo Stato sulla base del fatturato. Il prestito, della durata anche superiore ai 10 anni, si inizia a restituire un anno dopo rispetto alla ripresa delle attività e gli interessi – peraltro bassissimi – sono pagati dallo Stato. I benefici del ‘prestito d’onore universale’ sarebbero al riparo da qualsiasi accusa di “aiuto di Stato” proprio per il loro carattere di essere estesi a chiunque.

Il risultato sarebbe salutare per l’Italia: un’iniezione di liquidità immediata, un’iniezione di fiducia per il futuro”.