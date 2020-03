#COVID19: REPORT DI OGGI 28 Marzo 2020 – (Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara)





I NUMERI DI OGGI CI DANNO UN DECISO PASSO IN AVANTI VERSO IL PICCO

Oggi 5.974 contagi, ieri il dato complessivo era 86.548. In matematica questo è un aumento percentuale del 6,9%, il più basso dall’inizio dell’emergenza confermato il trend della diminuzione della percentuale dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno prima degli ultimi 6 giorni ove si è avuto un valore dal 6,9% all’8,3%.

Restiamo in linea con il trend degli ultimi 14 giorni sotto il 17%, ben distante dal quasi 30% che toccavamo nei giorni di boom.

Bene anche il fine-tuning per il secondo giorno consecutivo a far segnare un discreto -370. Siamo ancora a -3.651 dall’inversione della curva di Gauss. Dobbiamo guardare proprio questi dati e concludere che ancora non siamo al “picco” (inversione del trend), ma stiamo contenendo bene gli aumenti percentuali, molto al di sotto del resto d’Europa essendo noi partiti prima col virus.