#COVID19: REPORT DI OGGI 5 Aprile 2020 – (Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara)





OGGI DUE RECORD DAL 19 MARZO: CONTAGI (4.316 IN ASSOLUTO e 3,5% IN VARIAZIONE PERCENTUALE) e MORTI (525 IN ASSOLUTO e 3,4% IN VARIAZIONE PERCENTUALE)

Oggi 4.316 contagi, ieri il dato complessivo era 128.948. In matematica questo è un aumento percentuale del 3,5% che conferma il trend della diminuzione della percentuale dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente per il 14º giorno consecutivo (vedi istogramma a barre). Verdi oggi i dati dei morti (per il secondo giorno consecutivo questo dato è il più basso dal 19 marzo), il cui aumento percentuale è in discesa rispetto ad ieri.