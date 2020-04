#COVID19: REPORT DI OGGI 6 Aprile 2020

Elaborazione Ing. Giuseppe Palamara

DIMINUISCE ANCORA IL DATO CONTAGI: 2.8 E PER IL TERZO GIORNO CONSECUTIVO È NUOVO RECORD! L’ITALIAN STYLE STA FUNZIONANDO, CONTINUIAMO COSÌ PER VEDERE PRESTO LA FASE 2

Oggi 3.599 contagi (nuovo record dal 19 marzo), ieri il dato complessivo era 128.948. In matematica questo è un aumento percentuale del 2,8% che conferma il trend della diminuzione della percentuale dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente per il 15º giorno consecutivo (vedi istogramma a barre). Torna verde il dato dei guariti, il cui aumento percentuale è in discesa rispetto ad ieri.