CORONAVIRUS: BRUNETTA-MULÈ, “100 MILIARDI PER SOSTENERE LOCKDOWN E RIPARTENZA”





“Vogliamo sapere subito l’entità del prossimo scostamento di bilancio. Subito perché è già tardi. È da questo che si traccia la strada reale di intervento per erogare liquidità alle imprese e ai lavoratori perché ad oggi non è arrivato un euro. Senza questa cifra il governo non è credibile: avevamo chiesto 100 miliardi di scostamento e ne sono stati approvati timidamente appena 25. Pochi, pochissimi”.

Così, in una nota congiunta, Renato BRUNETTA, responsabile economico di Forza Italia, e Giorgio Mulé, portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia.

“Invece di parlare di fantamiliardi e moltiplicatori ora che il quadro europeo si delinea, con poche luci e tante ombre, pretendiamo di conoscere la cifra che il governo intende stanziare per sostenere e salvare l’economia del Paese. Noi di Forza Italia con il centrodestra chiediamo 100 miliardi per sostenere il lockdown e permettere all’Italia di ripartire appena accenderà i motori. Basta giochetti, annunci e opposizioni di fatto silenziate. La misura è colma”.