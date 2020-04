#COVID19: REPORT DI OGGI 14 Aprile 2020

Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara

CONTAGI A 1,9%: È RECORD ASSOLUTO. FINE-TUNING -675 MAI COSÌ VICINO AL PICCO

Oggi 2.972 contagi (è record anche questo), ieri il dato complessivo era 159.516 in matematica questo è un aumento percentuale del 1,9% dato ancora basso della “percentage change” dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente per il 23º giorno consecutivo (vedi istogramma a barre).

Il “fine-tuning” guadagna 668 punti ed ora è a –675 unità (asintoto e/o inversione della curva di Gauss). Picco sempre vicino ma non ancora raggiunto.