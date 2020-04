- Il #MES è uno strumento del tutto utilizzabile, soprattutto se non implicante condizionalità per i singoli Paesi dell’UE. Gli Stati, che lo vorranno, potranno chiedere fino al 2% del PIL (per l’Italia sarebbero 36-37 miliardi di euro), risorse a bassissimi tassi di interesse (praticamente a tasso zero), magari restituibili a 10 anni. Il 2% andrebbe a debito, ma sarebbe assolutamente vantaggioso, poiché questo 2% sarebbe molto leggero dal punto di vista del servizio del debito.

- Non si capisce perché l’Italia, che è socia del MES (ha versato 14 miliardi per il suo capitale), non possa utilizzare questo tipo di risorsa, non avendo condizionalità di tipo macroeconomico, se non quella di utilizzarla per la sanità, per le RSA, per le carceri, per la ricerca, ossia per tutto il mondo che ruota attorno all’epidemia e che ha bisogno (mai come ora) di risollevarsi.

- 36 miliardi sono l’esatto ammontare dei tagli alla #sanità negli ultimi 10 anni: si ripristinerebbe a costo zero (dal punto di vista degli interessi) la capitalizzazione della sanità italiana.

- E noi vogliamo dire di NO solo per mere ragioni ideologiche? Mi sembra una follia.