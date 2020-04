#COVID19: REPORT DI OGGI 17 Aprile 2020 (Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara)

CONTAGI AL 2,07%, FINE-TUNING a -355 E PICCO MAI COSÌ VICINO. OGGI 2.563 GUARITI RECORD ASSOLUTO

Oggi 3.493 contagi, ieri il dato complessivo era 168.941 in matematica questo è un aumento percentuale del 2,07%. Scende per il 5º giorno negli ultimi 6 la “percentage change” dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente. Verde anche la “percentage change” dei guariti (e 2.563 record assoluto). Il “fine-tuning” adesso è a -355 unità, balzo di -844 in un solo giorno dal picco (asintoto e/o inversione della curva di Gauss).