IL MIO INTERVENTO A ‘RADIO ANCH’IO’ (RAI RADIO1)

CORONAVIRUS: BRUNETTA, “DA FORZA ITALIA SÌ A INTERO PACCHETTO EUROPEO”

Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Forza Italia “dice sì all’intero pacchetto europeo” anche al Mes che fornisce “37 miliardi del Mes per la ricostruzione sanitaria a tassi bassissimi, perché no?”, poi c’è “il Recovery Fund che è una buonissima idea, una manna dal cielo”.

Lo afferma a Radio Anch’Io Renato BRUNETTA, responsabile economico di Forza Italia, osservando che “come si fa a dire di no a tutto questo, che si somma agli acquisti della Bce”.

“Chi fa il contrario lo fa per ragioni ideologiche o per mettere in difficoltà il governo Conte che ha bassissime responsabilità” nella crisi coronavirus, aggiunge. “Noi siamo all’opposizione di questo governo ma anche ma dalla parte dell’Italia” mentre chi lavora contro in questo momento “è un irresponsabile”, conclude.