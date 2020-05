VENEZIA: BRUNETTA, “SU INCIDENTE ALLA 3V SISMA COSTA E PATUANELLI RIFERISCANO SUBITO IN PARLAMENTO E ALLA CITTÀ, SI CONFRONTINO CON LA REALTÀ”





“Patuanelli e Costa vengano subito a Venezia a riferire dell’incidente.

Scoppia una fabbrica chimica e silenzio assoluto. Almeno 50 posti di lavoro in fumo e silenzio assoluto. Una moria di pesci in Laguna e ancora silenzio.

Dove sono finiti il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli? Devono subito venire a Venezia e riferire al sindaco, alla città e alle autorità locali quanto i competenti dicasteri hanno fatto in relazione all’incidente occorso alla 3V Sigma di venerdì scorso. Ci sono responsabilità precise che andranno ricercate dalla Magistratura, ma nel frattempo i due Ministri scendano dall’Olimpo e si confrontino con la realtà. Si parla di industria, di sviluppo, di riconversione, del futuro produttivo del Paese. Oppure Patuanelli lo dobbiamo definire il Ministro della decrescita infelice? E Costa ha paura forse di non saper spiegare dove sono i 150 milioni che mancano per finire i marginamenti, firmati ancora da Renzi a novembre 2016? Messi nero su bianco nel “Patto per Venezia”, ma non si sono ancora visti”.

Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, deputato veneziano di Forza Italia e responsabile economico del partito.