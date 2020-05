#COVID19: REPORT DI OGGI 18 Maggio 2020





Elaborazione dell’ing. Giuseppe Palamara

DOPPIO RECORD: 0,20% DAILY PERCENTAGE CHANGE DI NUOVI CASI (451 VALORE ASSOLUTO) E 0,31% DPC DI MORTI (99 VALORE ASSOLUTO, PRIMA VOLTA SOTTO I 100)

Oggi 451 contagi (record per il secondo giorno di fila), ieri il dato complessivo era 225.435. In matematica questo è un aumento percentuale dello 0,20% (record per il secondo giorno di fila). Oggi è il 19º giorno consecutivo sotto il 1% la “percentage change” dei contagiati giornalieri rispetto al totale contagi del giorno precedente.